Kamu ihalelerinde Kovid-19 dönüşümü - Son Dakika
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Kamu ihalelerinde Kovid-19 dönüşümü

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler, Kamu İhale Kurumunun aksatmadan sürdürmeye çalıştığı ihalelerde dönüşümü beraberinde getirdi.

Kamu ihalelerinde Kovid-19 dönüşümü, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler, Kamu İhale Kurumunun aksatmadan sürdürmeye çalıştığı ihalelerde dönüşümü beraberinde getirdi. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan önceki yaklaşık bir aylık dönemde 7 bin 500 ihaleden 1500'ü elektronik ortamda yapılırken, 10 Mart'tan bugüne gerçekleştirilen 7 bin ihaleden 2 bin 500'ünde e-ihale kullanıldı.

AA muhabirinin, Kamu İhale Kurumu yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde kamu ihalelerinin aksamadan gerçekleştirilmesi sağlandı.

İhale sayısında, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart'tan önceki dönem ile sonraki bir aylık süreçte büyük bir değişim olmadı. Buna karşın e-ihale sayısında ve oranındaki artış dikkati çekti.

10 Şubat-10 Mart döneminde 7 bin 500 ihale gerçekleştirilirken, bunlardan 1500'ü elektronik ortamda yapıldı. Ülkede ilk vakaya rastlanan 10 Mart'tan 9 Nisan'a kadar geçen dönemde ise 7 bin ihalenin 2 bin 500'ünde e-ihale tercih edildi.

Böylece, toplam kamu ihaleleri içinde elektronik ortamda yapılan ihalelerin oranı yüzde 20'den yüzde 36'ya yükseldi.

İhalelerde "sosyal mesafe" hassasiyeti

Kamu İhale Kurumu, Kovid-19 tedbirlerinden önce ilan edilen veya zorunlu nedenlerle elektronik ortamda gerçekleştirilemeyen ihalelere katılımın ve işlemlerin etkilenmemesi için çeşitli kararları da uygulamaya başladı.

Buna göre, ihaleye katılanlar arasındaki temasın azaltılması ve sosyal mesafenin korunması amacıyla ihale komisyonu işlemleri elektronik ortamdan veya kurumda bulunan ayrı bir odadan takip edilebilecek şekilde canlı yayınlanarak gerçekleştirilmeye başlandı. Kişilerin ihalelere katılabilmesi ve sözleşme imzalayabilmesi için idarelerce ilave süre verilebilmesi öngörüldü.

Ayrıca, ihalelere katılımda zorluk yaşayanlara, ihale işlemlerini kendi adlarına takip etmek üzere vekil atayabilecekleri, tekliflerini ve sözleşme imzalama işlemlerini posta veya kargo yoluyla ulaştırabilecekleri hatırlatıldı.


Sözleşmede süre uzatımı veya fesih imkanı

Kovid-19 salgını nedeniyle ihale yüklenicisinin başvurusuyla sözleşmenin yürütülmesinde sorunlar yaşadığını belgelendirmesi halinde bazı kolaylıklar da sağlanıyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve ilgili kanun kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi de alınarak sözleşmede süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verilebilmesi imkanı tanınıyor.

Genelgeyle salgının devam eden kamu ihale sözleşmelerine ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Sektöre eğitim desteği

Başta e-İhale olmak üzere, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülen ihale işlemlerine ilişkin tüm konular için EKAP Etkileşim Merkezi (444 0 545) üzerinden de destek veriliyor.


Salgın tedbirleri doğrultusunda Kamu İhale Kurumu yöneticileri video konferans yoluyla sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, alandaki sorunların tespiti ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması konusunda da çalışmalar yaptı.


EKAP Akademi üzerinden "http://ekapakademi.kik.gov.tr/"deki sanal sınıflarda canlı dersler devam ederken, buradan da sorunlara ilişkin çözümler sunuldu.

Ayrıca, Kurum çalışanlarının sağlıklarının korunması amacıyla genelgeler doğrultusunda tedbirler alındı. Kurum hizmet binaları, servis araçları ve hizmet araçları düzenli olarak sık sık dezenfekte ediliyor.

Çalışanlar, kurum içinde ve günlük hayatta salgına karşı almaları gereken tedbirler hakkında düzenli bilgilendirilerek, ihtiyaç duyulan hijyen malzemeleri de düzenli olarak sağlanıyor.

Kamu İhale Kurumu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:28 Kaynak: AA

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