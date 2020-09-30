Kamu ihalelerine düzenleme - Son Dakika

Kamu ihalelerine düzenleme

Kamu İhale Kurumu (KİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ivme kazanan elektronik ihalelerde (e-ihale) teminat mektubunun elektronik olarak sunumunu zorunlu hale getirdi.

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Kamu İhale Kurumu (KİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ivme kazanan elektronik ihalelerde (e-ihale) teminat mektubunun elektronik olarak sunumunu zorunlu hale getirdi.

Kurumun, kamu ihale mevzuatında değişiklik ve yeni düzenleme yapılmasına ilişkin 7 yönetmelik ve 3 tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapım işleri, hizmet ve mal alımlarında işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartı yeterlik kriteri olarak aranamayacak. Bu çerçevede, söz konusu şartın toplam değerlendirmede yüzde 1 ağırlığı olacak şekilde fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği düzenlendi. Kurum, ayrıca bu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye yetkili kılındı.

Kovid-19 sürecinde artış gösteren e-ihalelerde teminat mektubunun elektronik olarak sunumu zorunlu hale getirildi. Şikayet başvurularının da elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Belirli istisnalar haricinde idarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin yapılması yasaklandı. Bu çerçevede, ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırılık teşkil edip etmediğinin tespitine yönelik KİK'in denetimine ilişkin işlemler artırıldı.

Tüzel kişi aday veya isteklilerin bir standart form aracılığıyla ortaklık bilgilerini göstermeleri mümkün hale geldi.

Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgeler, idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça, tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacak.

İhalelere yerli isteklilerin katılımı, yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi hayata geçirildi. Yapım işlerinin sözleşme sürecinde de yerli ürün kullanımının denetiminin artırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması halinde, isteklinin ticari merkezinin işin yapılacağı il veya bu illerden birinde bulunması avantajlı koşul olarak belirlendi.

Hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin disipline edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerin daha hızlı ve güvenli şekilde yapılmasını teminen kimlik doğrulaması için kullanılacak yöntemler artırıldı. KİK, dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerinde idarelere sunulması gereken bilgi ve belgelerin EKAP'a kaydedilmesi ve kullanılmasına ilişkin düzenleme yapma konusunda yetkilendirildi.

Kamu özel iş birliği modeli veya üretim, dağıtım, işletme gibi lisanslara dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin deneyimlerin, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işlerde kullanımına ilişkin düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, söz konusu işlerden elde edilen deneyime ilişkin düzenlenecek belge türleri, bu belgelerin düzenlenme koşulları, kimlere belge düzenleneceği, belgelerin ne şekilde kullanılabileceği gibi hususlar kurala bağlandı.

Kamu İhale Kurumu, Resmi Gazete, Makine, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kamu ihalelerine düzenleme - Son Dakika Ekonomi

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