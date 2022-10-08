Kamu-İş Konfederasyonu: "2010'dan Bu Yana Öğretmen Maaşı Dolar Karşısında 8 Bin 965 TL Değer Kaybetti" - Son Dakika
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Kamu-İş Konfederasyonu: "2010'dan Bu Yana Öğretmen Maaşı Dolar Karşısında 8 Bin 965 TL Değer Kaybetti"

08.10.2022 11:35
Kamu-İş Konfederasyonu: "2010'dan Bu Yana Öğretmen Maaşı Dolar Karşısında 8 Bin 965 TL Değer Kaybetti"

Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “AKP iktidarının yurttaşlara yaşattığı ekonomik bunalımda her geçen gün alım gücünün katlanarak artması karşısında 2010 yılından bu yana öğretmen maaşı dolar karşısında 8 bin 965 Türk lirası değer kaybetmiştir. AKP iktidarının seçim kaybetme korkusuyla yaptığı memur maaş zamları alım gücünün erimesine engel olamamıştır” açıklamasını yaptı.

Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "AKP iktidarının yurttaşlara yaşattığı ekonomik bunalımda her geçen gün alım gücünün katlanarak artması karşısında 2010 yılından bu yana öğretmen maaşı dolar karşısında 8 bin 965 Türk lirası değer kaybetmiştir. AKP iktidarının seçim kaybetme korkusuyla yaptığı memur maaş zamları alım gücünün erimesine engel olamamıştır" açıklamasını yaptı.

Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık, Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklı öğretmen maaşlarındaki düşüşe ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"ÖĞRETMEN MAAŞI DOLAR KARŞISINDA 8 BİN 965 LİRA DEĞER KAYBETTİ"

"AKP iktidarı döneminde yürütülen yanlış politikalar ve yandaşa aktarılan devlet kaynakları neticesinde dolara karşı son 12 yılda 17,07 Türk lirası değer kaybetti.

2010 yılında 1,52 Türk lirası olan dolar kuru, bugün 18,59 Türk lirasından işlem görmektedir. 2010 yılında bin 657 Türk lirası olan öğretmen maaşı ile bin 102 dolara karşılık gelirken bugün 11 bin 517 Türk lirası olan 30 yıllık öğretmen maaşı ise 619 dolara tekabül etmektedir. 2010 yılı bin 102 dolara tekabül eden öğretmen maaşı bugün 20 bin 482 Türk lirası olması gerekmektedir.

AKP iktidarının yurttaşlara yaşattığı ekonomik bunalımda her geçen gün alım gücünün katlanarak artması karşısında 2010 yılından bu yana öğretmen maaşı dolar karşısında 8 bin 965 Türk lirası değer kaybetmiştir. AKP iktidarının seçim kaybetme korkusuyla yaptığı memur maaş zamları alım gücünün erimesine engel olamamıştır.

"TÜİK'İN AÇIKLADIĞI ENFLASYONA GÖRE YAPILAN ZAMLAR YURTTAŞLARIMIZI HER GEÇEN GÜN FAKİRLEŞTİRİYOR"

Halkın enflasyonun eylül ayında yıllık 179,3 olduğu dönemde TÜİK'in açıkladığı tamamen sarayın hayal ürünü olan enflasyon oranlarıyla yapılan maaş zamları yurttaşlarımızı her geçen gün fakirleştirmeye ve yaşam şartlarını her geçen gün daha zorlaştırmaya devam edecektir. Öğretmen üzerinden örneklendirmek gerekirse İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlere atanan öğretmenler aldıkları 11 bin 517 Türk lirası maaşın yarısından fazlasını kira ödemesine ayırmak zorundadır. Maaşın geri kalan kısmı ile insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak bir yana gıda, yol, ısınma gibi giderleri karşılamak bile imkansızdır.

Diğer yandan tek maaşla aile geçindirmek zorunda olan yurttaşlara ise artık yaşama şansı tanınmamaktadır. Enflasyon oranları maaşlarımıza aylık olarak yansıtılması talebini defalarca dile getirdik. Eğer enflasyon oranları maaşlara aylık olarak yansıtılsaydı, bugün 9 bin 105 lira olan en düşük devlet memuru maaşı, TÜİK enflasyon oranına göre temmuz ayına kadar geçen yedi aylık dönemde en düşük maaş alan kamu emekçisinin cebine 10 bin 276 lira, Kamu-Ar verilerine göre ise 23 bin 487 lira fazladan para girmiş olacaktı.

"SARAYIN DEĞİL, HALKIN ENFLASYON ORANLARINA GÖRE TARTIŞILMALI"

Ayrıca Kamu-Ar verilerine göre açıklanan halkın enflasyonunda en düşük kamu emekçisinin maaşı temmuz zammı döneminde 9 bin 105 lira değil, 11 bin 910 liraya yükselmesi gerekmekteydi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; milyonlarca kamu emekçisinin maaşlarını toplu sözleşme masalarında koltuk sevdasıyla tartışmadan, hakkaniyete ve dönem koşullarına uygun bir şekilde sarayın değil, halkın enflasyon oranlarına göre tartışılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kamu-İş Konfederasyonu: '2010'dan Bu Yana Öğretmen Maaşı Dolar Karşısında 8 Bin 965 TL Değer Kaybetti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamu-İş Konfederasyonu: "2010'dan Bu Yana Öğretmen Maaşı Dolar Karşısında 8 Bin 965 TL Değer Kaybetti" - Son Dakika
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