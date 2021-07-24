Üye Girişi
Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak - Son Dakika

Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak

24.07.2021 11:25

Yarım milyondan fazla kamu işçisi, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten bu hafta gelecek yeni teklife odaklanmış durumda. İlk teklif, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi olmuştu.

Toplamda 600 binden fazla kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde, bu hafta hükümetten bu yeni teklif bekleniyor. Görüşmeleri Türk-İş adına yürüten Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar "Kendilerine de ilettik. Artık daha geç olmadan hemen önümüzdeki hafta yeni teklifi bekliyoruz. Biz de o teklifi kendi içimizde değerlendireceğiz" dedi.

"ÜYELERE SORUP ÖYLE BİR KARAR ALACAĞIZ"

Ağar ilk teklifin hayal kırıcı olduğunu belirtirken, şunları söyledi: "İlerleyen bir süreç var. 1 Ocak itibariyle toplu sözleşme görüşmelerine başlayan işyerlerinin 30 Ağustos itibarıyla grev kararı alması gerekiyor. Grev kararı sonrasında da 60 günlük bir süreç var. Ama sonuçta artık tekliflerin belli bir aşamaya gelmesi gerekiyordu. Genelde temmuz ortasında son teklifler verilmiş oluyordu. O nedenle haftaya sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Gelen teklifi tek başımıza değerlendirmeyeceğiz. Üyelerimize soracağız, tatmin edici olup olmadığına bakacağız. Gelen geri dönüşlere bakacağız, üyelere sorup öyle bir karar alacağız."

9+5 ÖNERİLDİ

Türk-İş ve Hak-İş bu seneki görüşmeler için ortak hareket etme kararı aldı. Bu kapsamda iki konfederasyonun da onayını alan teklif en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı oldu. Buna karşılık hükümetten gelen karşı teklifte, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi yer aldı.

MÜZAKERELER AĞUSTOS'A KADAR SONUÇLANMAZSA İKİ AYRI MASA KURULACAK

Görüşmeler sırasında konfederasyon temsilcilerine bu teklifin ilk teklif olduğu ve devamında yeni bir teklifin geleceği mesajı da iletildi. Kamu işçileri için yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayına kadar sonuçlanmazsa, uzun yıllardır olmayan bir süreç de gündeme gelecek. Yasal mevzuat gereği 2 Ağustos itibarıyla 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zamların belirlenmesi için masaya oturulması gerekiyor. Bu nedenle ağustos ayına kadar kamu işçileriyle olan müzakereler sonuçlanmazsa, iki ayrı masada pazarlıklar eş zamanlı olarak yürüyecek.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA ZAM ORANINA HAKEM KURULU KARAR VERECEK

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirleme kararı aldı. Konfederasyonların ortak talepleri arasında, maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak taleplerini 26 Temmuz'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. Memurlarla olan pazarlıkların ağustos ayının 3. haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına Hakem Kurulu karar verecek.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLER DE VAR

Kamu işçileri için yürütülecek toplu sözleşmeler, uzun yıllar sonra ilk kez yarım milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Hürriyet'in haberine göre son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masaya oturulurken, bu yıl taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk-İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak-İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek.

Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak

Enflasyon, Ramazan, Türk İş, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız 12:37 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek 12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı 11:55 Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim 11:35 Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti 11:24 Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu 11:19 Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen 11:15 Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor 22:50 Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi
12:29 Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim
12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek
12:04 'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti
12:00 Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız
11:54 Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
11:50 Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı
11:36 Yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 4 kişinin öldüğü Şile sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
11:17 Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı
11:11 Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim         
12:29
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız         
12:00
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı         
11:18
Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar         
11:12
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak         
18:45
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu         
15:36
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 13:06:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamu işçileri yeni zam teklifini bekliyor! Hükümet bu hafta açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement