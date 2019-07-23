Kamu işçileri zam taleplerinde ısrarcı

Türk-İş Genel Başkan Atalay, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinde, seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.

Türk-İş Genel Başkan Atalay, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinde, seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi:

Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin kurucular listesi güncellendi: 14 kişinin ismi çıkarıldı

Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı! 12 yaralı

Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira

Oğlunun alacaklılarının baskısına dayanamadı, intihar etti