Kamu işçileri zam taleplerinde ısrarcı
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Türk-İş Genel Başkan Atalay, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinde, seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.
Türk-İş Genel Başkan Atalay, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinde, seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:47
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