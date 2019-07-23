Son Dakika Haberleri: Kamu işçileri zam taleplerinde ısrarcı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kamu işçileri zam taleplerinde ısrarcı

56 dakika önce

Türk-İş Genel Başkan Atalay, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinde, seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.

Kamu işçileri zam taleplerinde ısrarcı, System.String[]
Türk-İş Genel Başkan Atalay, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinde, seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.
Türk İş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin kurucular listesi güncellendi: 14 kişinin ismi çıkarıldı Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı! 12 yaralı Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Oğlunun alacaklılarının baskısına dayanamadı, intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:43:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamu işçileri zam taleplerinde ısrarcı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]