Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı
31.12.2020 11:33
Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı mayıs ayında verilecek.
Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı mayıs ayında verilecek.
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, ikinci yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2021'de yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
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