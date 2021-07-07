Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık 'ta ödenecek.

Son Dakika › Güncel › Kamu işçilerine ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek - Son Dakika

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