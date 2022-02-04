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Kamu işçilerine verilecek yüzde 2,5 ek zamma ilişkin protokol imzalandı - Son Dakika

Kamu işçilerine verilecek yüzde 2,5 ek zamma ilişkin protokol imzalandı

04.02.2022 15:42
Kamu işçilerine verilecek yüzde 2,5 ek zamma ilişkin protokol imzalandı

Kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılmasına ilişkin "Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı.

Kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılmasına ilişkin "Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri Adnan Çiçek'in dün imzaladığı protokole göre, hükümetin, kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda memur ve sözleşmeli personele yüzde 2,5 oranında yaptığı zam, kamu kurumlarında çalışma barışını sağlamak amacıyla 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere aynı oranda tüm kamu işçilerine de uygulanacak.

Bir defaya mahsus verilen söz konusu zam, 1 Ocak 2022'de işçi ücretlerine uygulanan zam sonrası oluşan son ücretler üzerine yapılacak.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun Ek 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, 11 Ağustos 2021'de hükümet, kamu işveren sendikası ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne ve onun eki niteliğindeki "Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne uymakla yükümlü olacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Türk İş, Ocak, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu işçilerine verilecek yüzde 2,5 ek zamma ilişkin protokol imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamu işçilerine verilecek yüzde 2,5 ek zamma ilişkin protokol imzalandı - Son Dakika
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