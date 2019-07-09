Son Dakika Haberleri: Kamu işçilerine verilen zam teklifi belli oldu
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Kamu işçilerine verilen zam teklifi belli oldu

1 saat önce

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.

Kamu işçilerine verilen zam teklifi belli oldu, System.String[]
Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Teklifin kabul edilecek bir yanı yok" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:47 
Türk İş, Hükümet, Ekonomi
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