Kamu işçilerine verilen zam teklifi belli oldu
1 saat önce
Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.
Hükümet Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:47
, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay
, "Teklifin kabul edilecek bir yanı yok" açıklamasını yaptı.
200 bin kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde Devlet Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok