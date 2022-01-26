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Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı? - Son Dakika

Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı?

26.01.2022 13:36
Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2,5'lik zammın şubat ayındaki ücretlere yansımasını beklediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklama yapacağını dile getirdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2,5'lik ilave zammın kamu işçisi için de istediklerini belirtip konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"ŞUBAT AYINDAKİ ÜCRFETLERE YANSIYACAKTIR"

Bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini vurgulayan Atalay, "Çalışanlar olarak hepimiz aynı çatının altındayız. İşçiyi bu zammın dışında tutmak doğru değil. Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2,5'lik zam şubat ayındaki ücretlere yansıyacaktır. Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin alacağı yüzde 2,5'lik ilave zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Kamu, Güncel, Son Dakika

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