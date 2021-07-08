Kamu işçilerine yapılan zam teklifi belli oldu - Son Dakika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kamu işçileri için zam teklifini sendikalara sundu. Buna göre; maaşı 3 bin 577 ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-İş) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Hak-İş), 2021-2022 döneminde kamu işçilerine yapılacak zamlara ilişkin tekliflerini bakanlığa sunmalarının ardından Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Görüşmenin ardından Yıldız ve Ağar, basın açıklaması yaptı.

'BİR DAHA TEKLİFİMİZ OLACAK' DENİLDİ

Ramazan Ağar, 30 Mayıs'ta Hak-İş ile birlikte kamu çerçeve protokolünü Bakan Bilgin'e sunduklarını anımsatarak, "Bugün de bizim verdiğimiz teklife karşı sağ olsunlar bizi buraya davet ettiler. Bizim talebimize karşı bize bir teklif sundular. Bunun müzakeresi bugünden itibaren başlamış oldu. Bizim taleplerimizi sayın bakanımızın verdiği tekliflerin karşılaması mümkün değil. Biz düşük ücretlerin özellikle 4 bin 800 liraya çekilmesini istemiştik. Sayın bakanımız da bu talebe karşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL ücret alanlara 100 lira seyyanen zam, 3 bin 750 TL ile 4 bin TL'ye kadar ücret alanlara 60 TL seyyanen zam talep ettiler. Birinci 6 ay yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5; enflasyon yüzde 5'i geçerse artan kısmın tamamı diye talepte bulundular. Diğer taleplerimizi de daha sonra müzakere edeceğimizden bahsedildi. Bu sayın bakanımızın talebi; ancak bunu biz Türk-İş, Hak-İş olarak çalışanlarımız adına kabullenmemiz mümkün değil. Elbette ki 4 bin 800 lira talebimizde pazarlık payı vardı; ama biz bu kadarını beklemiyoruz. Devletin açıkladığı rakamlara göre en düşük memurun aldığı zam 4 bin 880 lira. Buna dahi yaklaşmamakta. Daha sonraki günler, bakanımızın dediğine göre, bayram sonrası tekrar bir araya geleceğiz. Sayın bakanımız, 'bu da bizim talebimiz; ama son talebimiz değil, mutlaka bizim de kafamızda bir rakam var' diye söyledi kendisi. Bunu beklemiyorduk; ama onların da söylediği 'teklifimiz son değil, bir daha teklifimiz olacak' denildi. Bayram sonrası inşallah daha doyurucu bir sonuca gitmeyi arzu ediyorum" dedi.

'ARADA CİDDİ FARK VAR'

Osman Yıldız, Bakan Bilgin ile yapılan ikinci toplantı olduğunu belirterek, "Bizim teklifimiz ile bakanlığın 'başlangıç' diye umduğumuz teklifi arasında fark var. Ama biz bunu müzakerenin başlangıcı olarak almak istiyoruz. Sayın bakanımızın söylediklerinden öyle anladık. Bugün en düşük ücretli olarak belirtilen 3 bin 677 liraya denk gelen ücretin çok düşük olduğunu söylemek lazım. Arada ciddi bir fark vardır. Bu haliyle bile değerlendirilemeyecek bir noktadayız. Bayramdan sonra bakanlığımız daha ayrıntılı olarak bu teklifimize karşılık kapsamlı bir değerlendirme yapacağını umuyoruz. Biz de Hak-İş olarak bu süreci değerlendireceğiz" diye konuştu.