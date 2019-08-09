Kamu işçilerine yeni zam teklifi
43 dakika önce
Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi.
Hükümet Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.
(İHA)
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