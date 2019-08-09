Son Dakika Haberleri: Kamu işçilerine yeni zam teklifi
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Kamu işçilerine yeni zam teklifi

43 dakika önce

Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi.

Kamu işçilerine yeni zam teklifi, System.String[]
Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.
(İHA)
Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
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Son Dakika! Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi
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