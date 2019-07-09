Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu; Türk-İş: Enflasyon yüzde 17, yüzde 5 kabul edilemez
1 saat önce
Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:07
Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda hükümet tarafı, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önerdi.
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