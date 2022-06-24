Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu - Son Dakika
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Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu

24.06.2022 18:28

Kamu işçilerinin beklediği 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ödemelerin ilk yarısın 4 Temmuz'da, diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak. Konu hakkında konuşan Bakan Bilgin, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir" ifadesine yer verdi.

Kamu işçilerine 2022 yılında yapılacak ek ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖDEME TARİHLERİ

Karara göre, kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da, diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir" ifadesini kullandı.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TEDİYE NEDİR?

Tediye kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup "para ya da benzeri bir şeyi verme ya da ödeme" anlamına gelmektedir. Tediye, genel ve katma bütçesine sahip olan kamu kurumları, sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası devlete ait olan kurumlar, şirketler ya da belediyelerde görev yapmakta olan, çalışan işçi sınıfına giren, çalışan personele ya da herhangi bir ücret sistemi göz ardı edilerek her yıl adına bir aylığa denk bir biçimde devlet tarafından verilen ikramiye ödeneğine denmektedir.

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Son Dakika Finans Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu - Son Dakika


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