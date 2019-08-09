Son Dakika Haberleri: Kamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif edildi
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Kamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif edildi

3 dakika önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sayın Bakan'ın gelinen en son noktada bize sunduğu teklif, iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4. İkinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkı." dedi.

Kamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif edildi, System.String[]
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sayın Bakan'ın gelinen en son noktada bize sunduğu teklif, iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4. İkinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkı." dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:59 
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