Kamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif edildi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sayın Bakan'ın gelinen en son noktada bize sunduğu teklif, iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4. İkinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkı." dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sayın Bakan'ın gelinen en son noktada bize sunduğu teklif, iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4. İkinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkı." dedi.

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