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Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL oldu - Son Dakika

Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL oldu

11.08.2021 17:30
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranını açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranını açıkladı. Bilgin, ilk 6 ay için yüzde 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon zammı yapıldığını, tüm işçilere yansıyan oranın yüzde 27,10 olduğunu bildirdi. Bilgin, kamuda işçilerin taban ücretinin 4 bin 100 liraya yükseltildiğini belirtti.

700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Türk-İş'te düzenlenen törenle imzalandı. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve sendikaların genel başkanları katıldı. Sözleşmeye göre, kamuda çalışan işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

'4 BİN 100 LİRAYA VARAN BİR DÜZELTME YAPTIK'İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu çok düşük ücretli asgari ücret düzeyinde çalışan bir gurup olduğunu söyledi. Bilgin, "Bunlar da 315 bin kişiydi. Bunların ücretlerine aylık 500 lira bir düzeltme yaptık. Seyyanen yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim. Yani 4 bin 100 liraya varan bir düzeltme yaptık. Bu çok önemli çünkü bundan sonra da işçilerimizle yaptığımız pazarlık sonunda vardığımız artış oranından da ayrıca etkilenecekler, ondan da faydalanacaklar. Yüzde 34,62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz, bu toplu sözleşmeden istifade fırsatı elde etmişlerdir. Biz bu çerçevede birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 ve enflasyon farkı olmak üzere, yüzde 21'lik ciddi bir ortalama zam miktarına ulaştık. Toplam bütün işçilere yansıyan oranının yüzde 27,17 olduğunu ifade etmek isterim. Bu çok ciddi bir artıştır. Kamu aylık ücretinin 5 bin 835 liraya ulaştığını, bunun ortalama ücret olduğunun da altını çizmek isterim" dedi.'ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'Yüzde 27, yüzde 34 gibi zamların oldukça ciddi oranlar olduğunu ifade eden Bilgin, "Bunun elbette ki kamuya bir maliyeti vardır. Ama bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı, Türk ekonomisinin imkanları içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabii bu sözleşmede sadece bunu gerçekleştirmedik. Bence Türk çalışma hayatında ilk defa toplam orana yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan bir hizmet zammı konusunda bir anlaşmaya, uzlaşmaya vardık. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL oldu
Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL oldu
Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Enflasyon, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kamu işçisinde taban ücret 4 bin 100 TL oldu - Son Dakika Ekonomi


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