Kamu işçisine yüzde 8+4 zam
46 dakika önce
2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine göre, ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+4, 2020 için yüzde 3+3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine göre, ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+4, 2020 için yüzde 3+3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28
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