Son Dakika Haberleri: Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
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Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde

13 dakika önce

Kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020'deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün yapılacak.

Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde, System.String[]
Kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020'deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:42 
İşçi, Ekonomi
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