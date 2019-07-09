Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
13 dakika önce
Kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020'deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün yapılacak.
Kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020'deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:42
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