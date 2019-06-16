Son Dakika Haberleri: Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor

15 saniye önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı zam oranının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili bir araya geldi.

Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı zam oranının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:38 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli, Moody's'in Türkiye kararının siyasi olduğunu söyledi Trump'tan 2020 seçimi için dikkat çeken çıkış: Ekonomide görülmemiş bir çöküş yaşanır AK Parti'den Moody's'in Türkiye kararına sert yanıt: Sivrisinek vızıltısından ibaret Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 11:38:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]