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Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi - Son Dakika

Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi

10.09.2021 14:08

Kamu kurumlarına personel alımları e-Devlet ile entegre edildi. Böylece, Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışma sonucu kamu kurumlarına personel alımlarının tek noktadan yapılması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, e-Devlet sistemi üzerinden verilen hizmetlerin günden güne arttığı belirtilerek, Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışmalar sonucu "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti"nin de sisteme entegre edildiği bildirildi. Hizmet sayesinde, kamu kurumlarının personel alımlarının tek noktadan yapılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama, PTT-HGS Bakiye Yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmetlerinin e-Devlet üzerinden verildiği ifade edildi.

E-DEVLET'E YENİ HİZMETLER EKLENECEK

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı-İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) Hizmeti, Milli Savunma Bakanlığı-Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu Hizmeti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)-Tapu Devri İşlemleri Hizmeti'ne de vatandaşların e-Devlet üzerinden alabildiği bilgisi verildi. e-Devlet üzerinden yapılan işlemlere yenisinin eklenmesi için de çalışmaların hız kesmeden devam ettiği vurgulanan açıklamada, su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik başvuru ve fesih başvuru hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Araçlarım Konsept Hizmeti" gibi belli bir konuda birçok kurum tarafından sunulan hizmetlerin bir araya getirilerek tek noktadan erişimin sağlanacağı konsept hizmetlerin sayısının da arttırılmasının amaçlandığına dikkati çekilerek, yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin arttırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"VATANDAŞLAR, E-DEVLET'E YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojinin gelişmesiyle e-Devlet altyapısının da güçlendiğini ifade etti. Vatandaşların e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, e-Devlet Kapısı'nda yapılan işlemlere ilişkin şunları kaydetti:

"e-Devlet Kapısı'nda bu yılın 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu-4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği-Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı- HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı."

Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi

TEM Otoyolu, E Devlet, Borç, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi - Son Dakika Ekonomi


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