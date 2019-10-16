Son Dakika Haberleri: Kamu işletmelerinin 2020 yatırım hedefi 24.4 milyar lira
Son Dakika Ekonomi Kamu işletmelerinin 2020 yatırım hedefi 24.4 milyar lira

Kamu işletmelerinin 2020 yatırım hedefi 24.4 milyar lira

2 saat önce

KİT'lerin ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait işletmelerin 2020 yatırım hedefi yaklaşık 24.4 milyar lira olarak belirlendi.

Kamu işletmelerinin 2020 yatırım hedefi 24.4 milyar lira, System.String[]

KİT'lerin ve sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait işletmelerin 2020 yatırım hedefi yaklaşık 24.4 milyar lira olarak belirlendi. Bu dönemde kamu finansman gereği de yaklaşık 26.5 milyar lira olarak öngörüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılına ilişkin genel yatırım ve finansman programına göre, kamu kuruluşları, 2020 yılına ilişkin işletme bütçelerini program hedefleri dahilinde 31 Aralık'a kadar hazırlayarak ilgili bakanlık ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirecekler.

Buna göre kuruluşlar, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlemekte serbest olacaklar.

Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını asgari düzeyde tutacaklar, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanan üretimi azami düzeye çıkaracaklar, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek hammadde miktar ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatlarını, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde belirleyecekler.

Kapsamdaki kamu kuruluşları, 2020 yılı için kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetlerin ihale sürecini Çarşamba günü itibarıyla başlatabilecekler.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
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