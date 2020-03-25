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Kamu katılım bankaları da kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları...
6 saat önce
Kamu katılım bankaları da kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Finansman Desteği"ni hayata geçirdi.
Kamu katılım bankaları da kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Finansman Desteği"ni hayata geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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