2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı

14.09.2022 12:57
2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu kaynakları, Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda kullanılacak.

Kamu kaynakları, Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığının "2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere OVP (2023-2025) hazırlandı ve programda ekonomi ile maliye politikalarının temel amaçları belirlendi.

Bu kapsamda 2023-2025 döneminde Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi amaçlandı.

"Azami tasarruf" vurgusu

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise bütçe disiplininin sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması, mali yapının daha da güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin bütçe imkanları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi olarak sıralandı. Ayrıca, temel amaçlar arasında, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılması, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi de yer aldı.

Kamu idareleri OVP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak.

Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Kamu kaynaklarının daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi için "Tek Hazine Kurumlar Hesabı"nın kapsamı genişletilecek.

Kamu kurumlarının sistemlerinde entegrasyon hedefi

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi'nin ulusal düzeyde hayata geçirilmesi süreci hızlandırılacak, kamu kurumlarının ilgili tüm sistemleri arasında tam entegrasyon sağlanacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP, Bütçe Çağrısı ve eki, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.

Çağrı kapsamında 2023-2025 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi de yayımlandı.

YORUMLAR
500
4. Asean Ekonomi Bakanları Toplantısı Kamboçya'da Başladı 4. Asean Ekonomi Bakanları Toplantısı Kamboçya'da Başladı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Bir Gece Ansızın Gelebiliriz' Tepkisi: 'Bizim Palavra ile İşimiz Yok' Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Bir Gece Ansızın Gelebiliriz' Tepkisi: 'Bizim Palavra ile İşimiz Yok'
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 13:42:54. #1.12#
SON DAKİKA: 2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement