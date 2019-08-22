Son Dakika Haberleri: Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
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Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

1 saat önce

Kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü hükümet ile Hak-İş arasında imzalandı.

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü hükümet ile Hak-İş arasında imzalandı.

Hükümet, Hak İş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:45 
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