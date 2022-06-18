Kamu kuruluşu hurdalarını satanlara operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika
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Kamu kuruluşu hurdalarını satanlara operasyon: 16 gözaltı

18.06.2022 12:45
Kamu kuruluşu hurdalarını satanlara operasyon: 16 gözaltı

KOCAELİ'de, kamu kuruluşunun hurdaya ayırdığı geri dönüşüm ve sarf malzemelerini satanlara yönelik operasyonda, kurum çalışanlarının da aralarında olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, kamu kuruluşunun hurdaya ayırdığı geri dönüşüm ve sarf malzemelerini satanlara yönelik operasyonda, kurum çalışanlarının da aralarında olduğu 16 kişi gözaltına alındı. 7 milyon liralık malzemenin ele geçirildiği operasyonda, 9 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesindeki kamu kuruluşunun hurdaya ayırdığı geri dönüşüm ve sarf malzemelerinin usulsüz yollarla satılarak kazanç elde edildiğini belirledi. Kocaeli merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla aralarında kamu kuruluşu çalışanlarının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlardaki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 7 milyon TL değerinde hurda kablo, demir, boya, toner, akü, kaynak makinesi, sarf malzemeleri ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi, 1'i de yurt dışına çıkış ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 6 kişi ise Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu kuruluşu hurdalarını satanlara operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika

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