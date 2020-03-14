Kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Genel Kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri - Son Dakika

Kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri

35 dakika önce

Kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri Erdemli ilçesinde kültür merkezi başta olamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışması yürütülüyor Erdemli Kültür Merkezi'nde sinema salonları, konferans salonları, toplantı odaları, atölyeler dezenfekte edildi Mersin'in Erdemli...

Kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri

Erdemli ilçesinde kültür merkezi başta olamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışması yürütülüyor

Erdemli Kültür Merkezi'nde sinema salonları, konferans salonları, toplantı odaları, atölyeler dezenfekte edildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde korana virüs tedbirleri kapsamında kültür merkezi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruşlarında tedbir amaçlı dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları başlatıldı. 127 okulun dezenfekte edilmesiyle başlaya çalışmalar, ilçedeki kültür merkezi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruşlarının ilaçlanması ile devam ediyor.

İlçe merkezinde bulunan kültür merkezindeki sinema salonları, konferans salonları, toplantı odaları, idari personel odaları ile çalışma atölyelerinde dezenfekte çalışması yapıldı. Çalışmalar 50 kişilik ekiple yürütülürken, ihtiyaç halinde ekiplerin arttırılabileceği bildirildi. Kültür merkezindeki tiyatrocular ise alınan tedbir kararları ve yürütülen çalışmaları yerinde bulduklarını belirttiler.

Tiyatro oyuncusu İbrahim Güvenç, "Etkinliklerimizi korona virüse tedbir olsun diye iptal etmiş durumdayız. Bu uygulamayı da çok yerinde buluyoruz. Çünkü sanatsal etkinlik illaki lazım ama her şeyden önce sağlığımızın yerinde olması lazım. Şuanda sorumlu arkadaşlar görevlerini çok ciddi bir şekilde yapıyorlar. Umarım bu sorunları kısa sürede atlatmış oluruz" dedi.

Hafta sonu tatiliyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda da özel solüsyonlarla ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri

Erdemli, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:45:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamu kurum ve kuruluşlarında korona tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]