Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı
4 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Topik Yaylasında Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:47 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
Valisi Dr. Zülkif Dağlı
başkanlığında Topik Yaylasında Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı.
Vali Dr. Zülkif Dağlı uhdesinde, Düzce'de ilinde bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Zorunluluk mu, Sorumluluk mu? "Düzce ili Kamu Kurumları Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - DÜZCE
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