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Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı

4 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Topik Yaylasında Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı.

Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Topik Yaylasında Kamu Kurumları Çalıştayı yapıldı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı uhdesinde, Düzce'de ilinde bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Zorunluluk mu, Sorumluluk mu? "Düzce ili Kamu Kurumları Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:47 Kaynak: İHA
Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel
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