Kamu kurumlarına 425 şehit ve gazi yakını ile gazi atandı

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 425 şehit ve gazi yakını ile gazinin çeşitli kamu kurumlarına ataması yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonunda, şehit yakını, gazi yakını ve gazilerin kamu kurumlarında istihdamı için kura töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bakan Selçuk, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şehit yakınlarına, gazilere ve gazi yakınlarına şükranlarını sundu.

Gazilerin ve gazi yakınlarının "Gaziler Günü"nü kutlayan Selçuk, atama törenini böyle bir günde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sizlere hizmet etmek bizler için iftihar vesilesi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde talimatlarıyla haklarınızı genişletmek için her daim uğraşıyoruz. Şehit yakınlarımızın 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. Vazife malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlarımız da istihdam hakkından yararlanabiliyor. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık" diye konuştu.

Hak sahiplerinin başvuru ve atama süreçlerinde de niteliksel bazı iyileştirmeler yapmış olduklarını aktaran Selçuk, "2014'ten bu yana şehit yakını ve gaziler ile gazi yakınlarımızın atamalarında hak sahipliğini belirleme kamu kurumlarına yerleştirme işlemleri Bakanlığımızca gerçekleştiriliyor. Atamalar yılda sadece 2 değil, periyodik sistemlerle yıl içinde sürekli yapıyoruz atamalarımızı. Ayrıca eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılırken,öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkanı sunmuş olduk. Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor. Hizmetli unvanında çalışan gazilerimizin memur unvanlı kadrolara geçmesine imkan sağladık" şeklinde konuştu.

Hükümetleri döneminde 36 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarında istihdamını sağladıklarının altını çizen Selçuk, sadece bu yılın ilk altı ayında bin 194 hak sahibinin atamasının yapıldığını kaydetti.

Bakan Selçuk konuşmasının ardından törene katılan şehit yakınları, gazi yakınları ve gaziler ile kura butonuna basarak atamaları gerçekleştirdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile 425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının çeşitli kamu kurumlarına ataması yapıldı. Atamaları gerçekleşen kişiler ve yakınları ise Bakanlığa teşekkürlerini ileterek mutluluklarını ifade ettiler.

Kura sonuçları saat 17.00'den itibaren " www.dpb.gov.tr" adresi üzerinden takip edilebilecek.