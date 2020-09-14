"Kamu kurumlarında basın ve halkla ilişkiler eğitimi" başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Edirne Valiliği Proje Merkezi iş birliğinde hayata geçirilen "Kamu kurumlarında basın ve halkla ilişkiler eğitimi" başladı.

İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimin açılış programı Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı salonunda gerçekleşti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu burada yaptığı konuşmada kurum, kuruluşların hedef kitleleri ve basınla iletişim kurma noktasında zaman zaman sorun yaşadıklarını, bu eğitim içeriğinin bu sorunlara çözüm bulacağını umduklarını belirtti.

Kamu kurumları arasındaki iş birliği imkanlarının da değerlendirilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Tabakoğlu katılımcılara başarı diledi.

İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen de program hakkında bilgi verdi, destek ve katkılarından dolayı Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu ve Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler'e teşekkür etti.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hatipler ise, eğitimin insan hayatındaki önemine işaret ederek eğitimin devlet kurumları açısından olumlu katkılar sağlayacağını kaydetti.

Proje kapsamında 43 kurumdan 46 katılımcı için bir gün boyunca "Basın mevzuatları", "Basınla ilişkiler, "Kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın etkin kullanımı", "Halkla ilişkiler" ve "Kriz yönetimi" konularında birer saat sunum gerçekleştirilecek.

Bu arada program kapsamında "Balkan Ressamları Fırçasından Edirne" sergisinin açılışı da yapıldı.