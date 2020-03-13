Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16... - Son Dakika

Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16...

6 saat önce

Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16..., System.String[]

Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:26 Kaynak: AA
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