Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16... - Son Dakika

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Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16...
6 saat önce
Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:26 Kaynak: AA
Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.
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