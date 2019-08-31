Son Dakika Haberleri: Kamu kurumlarında hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
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Kamu kurumlarında hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te kamu binalarında hırsızlık yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kamu kurumlarında hırsızlık yapan şahıslar yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te kamu binalarında hırsızlık yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.


Gaziantep'te kamu kurumlarında hırsızlık yapan 3 kişi polislerin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kamu kurumlarından elektronik cihazlar çaldıkları tespit edilen hırsızlar polis ekiplerinin kamera görüntülerini incelemesi sonucu kimlikleri belirlendi. Hırsızların daha öncede aynı suçlardan sabıkalı oldukları belirlendi. Hırsızları saklandıkları yerlerde yakalayarak göz altına alan polis ekipleri sorgularının ardından Gaziantep Adliyesine sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:00 Kaynak: İHA
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