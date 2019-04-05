Kamu Kurumlarından ve Vatandaşlardan Başkan Özkan Altun'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Mazbatasını alarak göreve başlayan Bünyan Beleidye Başkanı Özkan Altun'a il mesai gününde Kamu Kurum Müdürleri ve vatandaşlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mazbatasını alarak göreve başlayan Bünyan Beleidye Başkanı Özkan Altun'a il mesai gününde Kamu Kurum Müdürleri ve vatandaşlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, Hastane Müdürü Fatih Arık, İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik ve vatanlaşalar Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.



Başkan Özkan Altun,nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür ederek; ilçede bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içinde çalışacaklarını söyledi.



Başkan Altun: " Başhekimimiz Nuri Çakır nezdinde sağlık alanındaki başarılı çalışmalarını yakinen takip ettiğimiz, Devlet Hastanemizin tüm çalışmalarına teşekkür ediyorum. İnşallah uyumlu ve koordineli bir çalışmayla birlikte daha başarılı işlere imza atacağız. Emniyet teşkilatımız gece gündüz demeden ilçemizin huzur ve güvenliği için gayret ediyorlar. Türk Polis Teşkilatımızın 174.'üncü kuruluş yıldönümünü şimdiden kutluyor, milletimizin huzuru ve güveni için, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ve emniyet mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Milli eğitim camiamız ilçemizde daha kaliteli bir eğitim için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ülkemizin geleceği için çocuk ve gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinde eğitim camiamıza çok büyük görevler düşüyor. İnşallah işbirliği içerisinde bu görevi layığıyla yerine getireceğiz. Hep birlikte ilçemizin eğitim çıtasını yükseltip başarılarımızı artıracağız" dedi. - KAYSERİ

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