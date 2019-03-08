Kamu Kurumlarından Zeytin Üreticilerine Yönelik Örnek İşbirliği

Zeytin üreticilerinin üretim ve gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların önemine değinen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Kamu kurumlarımızla örnek bir çalışma yürütüyoruz, zeytinciliğin geliştirilmesi için üreticilerimize desteğimiz sürecek" dedi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bornova Kaymakamlığı, Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, zeytin üreticilerinin ürün ve gelirlerinin arttırılmasına yönelik yeni bir proje hayata geçirdi. Bornova sınırlarındaki Gökdere Mahallesinde uygulanmaya başlayan proje kapsamında, zeytin ağaçları budanırken aşılama çalışmaları da yapılacak ve üreticilere zeytincilikle ilgili bilgiler verilecek. Etkinliğin ilk uygulamasına EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, akademisyenler, Gökdere Mahallesinde yaşayanlar ve zeytin üreticileri katıldı.

"EL BİRLİĞİYLE HEDEFLERİMİZE ULUŞACAĞIZ"

Zeytinde budama dönemi olduğunu hatırlatan Rektör Budak, "Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada önemli ülkelerden biri. Bunun daha da gelişmesi adına çiftçilerimizle zeytinde budamanın önemine dikkat çekmek istiyoruz. Bu alanda çalışmalar yapan hocalarımız ve bilim insanlarımızla çiftçilerimize destek veriyoruz. Elbirliğiyle ilçemiz, İzmir'imiz ve ülkemiz için zeytinde hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Kaymakam Genel ise "Akdeniz ülkeleri içinde Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde önde geliyor. Türkiye aslında lider olabilecek kapasite ve iklime sahip. En kaliteli zeytin ve zeytinyağı Türkiye'de üretiliyor. Ancak bunları yeterince değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz. Bu çalışmalar zeytinciliğin gelişmesi için büyük önem taşıyor. İzmir gibi Türkiye'nin en modern kentlerinden birinde zeytinlerin bu kadar bakımsız olacağını tahmin etmiyordum. Zeytine aslında bebek gibi bakılır. Bin yıllık zeytin ağaçları var. Umarım bu çalışma diğer bölgelere de örnek olur" dedi.