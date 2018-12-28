Kamu Kurumlarını Dolandırdıkları İddia Edilen 2 Kişi Serbest Bırakıldı
26 dakika önce
Kamu kurumlarını dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldıKARABÜK - Karabük'te, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri vergi denetmeni 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kamu kurumlarını dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldı
KARABÜK - Karabük'te, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri vergi denetmeni 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla vergi denetmeni D.Ç. ve E.K'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:25 Kaynak: İHA
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