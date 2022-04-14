Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

14.04.2022 13:25
Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de kamu kurum ve kuruluşundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, kamu kurumu ve kuruluşundan meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Kurumun güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, demir çubukları çalan şahsın B.B. ile İ.B. olduğunu tespit etti. Saha çalışmaları neticesinde adresleri belirlenen şüpheliler Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.B. ile İ.B. adliyeye sevk edilirken, bulunan demir çubuklar da kurum yetkilisine teslim edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye'de 3 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de 3 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Jandarma, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:32:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kamu kurumundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement