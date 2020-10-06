Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, performans esaslı program bütçe anlayışının, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtılmasını amaçlanıyor.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlayacak.

Kamu idareleri, bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planlarıyla program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı hazırlayacak.

Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplayacak ve analiz edecek. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilecek.

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınacak

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, programlar itibarıyla düzenlenecek.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun gider cetveli program sınıflandırmasına göre düzenlenecek, ilgili mevzuatta yer alan "tertip" ile "ilgili hizmet tertibi" ibarelerinin tanımı, program yapısına uygun olarak yeniden belirlenecek.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini 3 yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planları ve performans programları ile program yapısını esas alarak, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda tanımlanan tertip düzeylerini içerecek şekilde hazırlayacak.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerden bir bölümünün halen başka bir idareyle birleştirildiği ya da kapatıldığı halde kanuna ekli cetvellerde bulunmaya devam ettiği için düzenleme yapılacak. Değişiklikle yalnızca cetvellerde olması gereken idarelere yer verilecek.

YÖK Kanunu'nda değişiklik

Yükseköğretim Kanunu'nda da değişiklik yapan teklifle, tıp fakültesi açmak isteyen vakıf üniversitelerine bazı şartları taşıma zorunluluğu getiriliyor.

Tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf üniversitelerinde, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak kapasitesine sahip olması ve YÖK'ün tıp eğitimi için gerekli gördüğü asgari fiziki mekan ve donanım şartlarını sağlaması şartı aranacak.

Bu kapsamda vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi için mülkiyeti, işletme hakkı ve ruhsatı kendisine ait bir hastanenin varlığı, faal bir özel hastanesi yoksa tıp fakültesi açabilmesi için Sağlık Bakanlığından ön izin alması, ön izinle kurulan tıp fakültelerinin eğitime başlayabilmeleri için ise hastane ruhsatının alınmış olması gibi şartlar da getirilecek.

Tıp eğitimi için gerekli şartlar YÖK tarafından, sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli şartlar ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Düzenlemenin, Sağlık Bilimleri Üniversitesine yönelik değişiklikler içeren maddesi, daha ayrıntılı şekilde ele alınması amacıyla tekliften çıkarıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, teklifin 7. maddesinin tekliften çıkarılmasının ardından komisyonun çalışmalarına yarın saat 12.00'de toplanarak devam edeceğini söyledi.