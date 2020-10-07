Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
07.10.2020 12:23
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.
Komisyonda dün yapılan görüşmelerde, teklifin ilk 6 maddesi kabul edilmişti.
Son Dakika Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti