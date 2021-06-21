Kamu malına zarar verdiler - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğünün Saruhanlı merkezde yer alan 'SUMATİK' cihazı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilerek kamu malına zarar verildi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün Saruhanlı merkezde yer alan 'SUMATİK' cihazının ekranı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Cihaza yapılan çirkin saldırı sonrasında kamu malı da zarara uğratıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, il genelinde en çok işlem yapılan SUMATİK cihazlarından biri olan ödeme noktası vatandaşın mağduriyet yaşamaması için kısa bir süre içerisinde çalışır hale getirildi. Yetkililer olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunarak adalete teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığının altını çizdiler. - MANİSA