"Kamu mallarını ateşe verme vatandaşların işi değil"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki hükümet karşıtı protestolara ilişkin, "Kamu mallarını tahrip etme ve ateşe verme vatandaşların işi değil, fitnecilerin işi. Vatanına ilgi duyan akıllı insan bunu yapmaz" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 15 Kasım'da uygulanan benzin zammının ardından başlayan protestolara ilişkin açıklama yaptı. "Yürütme, yargı ve yasama organı başkanlarının uzmanların çalışmalarına dayanarak aldığı karar uygulanmalı" ifadelerini kullanan Hamaney, "Doğal olarak bu karardan bazı vatandaşlar endişe duyacak ve zararlarına olacak. Fakat (kamu mallarını) tahrip etme ve ateşe verme vatandaşların işi değil, fitnecilerin işi. Bu tür olaylar her toplum ve ülkenin en büyük felaketi olacak güvensizliği arttırabilir. Vatanına ilgi duyan akıllı insan bunu yapmaz. Yetkililer bu planın vatandaşların yaşamını kötü yönde etkilememesi için özen göstermeli" dedi.

Benzindeki zammın diğer ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olmaması gerektiğini söyleyen Hamaney, "Bu kontrolün topyekun yapılması şart. Pahalılık vatandaşlar için büyük sorunlar getirebilir. Tüm yetkililer duyarlı olmalı. Güvenlik yetkilileri de görevini yapmalı" şeklinde konuştu. Hamaney, İran halkına "fitnecilerden" uzak durmaları gerektiğini söyledi.

İran Ulusal Petrol Şirketi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, aylık 60 litreye kadar bin tümen (50 kuruş) olan benzin fiyatının bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildiği, araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması durumunda litre fiyatının 3 bin tümen (1.5 TL) olacağı belirtilmişti. İran'ın birçok kentinde benzin zammına karşı başlayan gösterilerde protestocular kamu binalarını ateşe vermiş, göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

(İHA)