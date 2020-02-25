Kamu müteahhitlerinden İdlib'teki sivillere soba - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu müteahhitlerinden İdlib'teki sivillere soba - Son Dakika

Kamu müteahhitlerinden İdlib'teki sivillere soba

12 dakika önce

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) İdlib'teki sivillere bir tır soba gönderdi.

Kamu müteahhitlerinden İdlib'teki sivillere soba, System.String[]

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) İdlib'teki sivillere bir tır soba gönderdi.


AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yaptığı açıklamada, son yıllarda Suriye'de yaşanan olaylar sonrası Türkiye sınırında yaşam savaşı veren insanlara duyarsız kalamayacaklarını söyledi. Karslıoğlu, "Adana Valimiz Mahmut Demirtaş önderliğinde başlatılan bu insani yardım konvoyuna katkı koyduk. Bu anlamda AKAMDER üyelerimizin hassasiyeti ve duyarlılığıyla bu çetin kış şartlarında daha fazla mağdur olmamaları için soba ve bazı eşya yardımında bulunduk. Üyelerimizin katkısıyla yaptığımız yardımı Kızılay aracılığıyla insanlarımıza ulaştırdık" dedi. - ADANA

Adana, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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