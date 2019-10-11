Kamu ödenekleri 1 trilyon lirayı geçti
1 saat önce
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 434,4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 434,4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları izledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:16
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