Son Dakika Haberleri: Kamu ödenekleri 1 trilyon lirayı geçti
Son Dakika Ekonomi Kamu ödenekleri 1 trilyon lirayı geçti

Kamu ödenekleri 1 trilyon lirayı geçti

1 saat önce

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 434,4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı.

Kamu ödenekleri 1 trilyon lirayı geçti , System.String[]

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 434,4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları izledi.

Maliye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:16 
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