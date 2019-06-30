Son Dakika Haberleri: "Kamu Özel İşbirliği nedeniyle bütçeden faiz ödemeleri artıyor"
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"Kamu Özel İşbirliği nedeniyle bütçeden faiz ödemeleri artıyor"

9 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Kriz ortamındaki yüksek faizler kadar bütçe gelirlerinin giderek artan bir kısmını alan Kamu Özel İşbirliği nedeniyle de faiz ödemeleri artıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Kriz ortamındaki yüksek faizler kadar bütçe gelirlerinin giderek artan bir kısmını alan Kamu Özel İşbirliği nedeniyle de faiz ödemeleri artıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre faiz harcamaları yüzde 46 arttı." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:28 
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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