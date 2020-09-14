İSTANBUL Kamu özel sektör iş birliği; elektrikten yılda yüzde 67 tasarruf edilecek - Son Dakika

Kamu özel sektör iş birliği; elektrikten yılda yüzde 67 tasarruf edilecek

Enerjisa Enerji ve Ümraniye Belediyesi'nden enerji tasarrufunda iş birliği

İSTANBUL, (DHA) ? Enerjisa Enerji ve Ümraniye Belediyesi, enerji tasarrufunda iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokolle tasarruflu ampuller kullanmaya başlayan belediyenin elektrikten yılda yüzde 67 tasarruf etmesi hedefleniyor.

Enerjisa Enerji ve Ümraniye Belediyesi 'enerji verimliliği projesi' kapsamında iş birliği yaptı. İmzalanan protokolle Ümraniye Belediyesi enerji tasarruflu ampullere geçti. 4 yıl boyunca geçerli olacak Enerji Performans Sözleşmesi Modeliyle belediyenin toplam aydınlatma grubu içerisinde yüzde 67'lik tasarruf yapması hedefleniyor. Yıllık toplam elektrik enerjisi tüketiminde ise yüzde 12,6'lık tasarruf sağlanması öngörülüyor.

'BELEDİYENİN BÜTÇESİNDEN TEK KURUŞ ÇIKMADI'

İş birliğinin diğer kamu kurumlarına da öncülük olmasını temenni eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Ümraniye Belediyesi'nin bütçesinden tek kuruş çıkmadan Enerjisa yatırımları yapıp yüzde 67'lık bir tasarruf sağladı. LED teknolojisiyle aydınlatmada ciddi bir tasarruf sağlandı. Dünyadaki kaynaklar sonsuz değil, enerji çok önemli. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ciddi adımlar attı. Buna rağmen her şeyde tasarruf olduğu gibi enerjinin tasarrufu da şart' dedi.

ESENTÜRK: ELEKTRİK ENERJİSİNİ VERİMLİ TÜKETMELİYİZ

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk ise, 'Ümraniye Belediyesi ile elektrik tedariğinde başlayan iş birliğimizi bu projeyle bir adım ileriye götürüyoruz. Dünyada kaynaklar sınırlı ve elektrik enerjisini verimli tüketmeliyiz. Bu projeyle belediye uzun süreli elektrik tasarrufu elde edecek. Projede 2 bin 981 adet armatür, yeni LED armatürlerle değiştirildi. Toplamda 893 bin kWh saatlik tasarruf elde edilecek. Bu da belediyenin toplam tüketimi içerisinde yüzde 12,6'lık bir paya denk geliyor. Toplam aydınlatma içerisinde yüzde 67'lik bir tasarrufa denk geliyor. Karbondioksit salınımını da önemli ölçüde azaltacağız. 485 bin tonluk salınım engellenmiş olacak. Bu iş modeliyle uluslararası standartlarda bir aydınlatma konforu sağlıyoruz' diye konuştu.