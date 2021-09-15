Türkiye, kamu-özel sektör iş birliği modelindeki deneyimlerini Kırgızistan'a aktaracak

Türkiye, son yıllarda hayata geçirdiği ve dev projelerde uyguladığı kamu-özel sektör iş birliği (KÖİ) modelindeki tecrübe ve deneyimlerini Kırgızistan'a aktaracak.

İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Mükemmelik Merkezi'nden (PPPCOE) yapılan açıklamaya göre, merkez, Kırgızistan Yatırım Bakanlığı bünyesindeki KÖİ birimi ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, ilgili birim yetkililerine ve Kırgızistan bürokratlarına yönelik kapasite geliştirme ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmelik Merkezi ve Dünya KÖİ Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Eyüp Vural Aydın, son dönemlerde dünya genelinde altyapı yatırımlarına ihtiyacın arttığını, bu yatırımlar için alternatif finans modelleri geliştirildiğini bildirdi.

Bu nedenle Orta Asya, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Sahraaltı bölgelerindeki ülkelerin Türkiye'nin uyguladığı KÖİ modeline ilişkin bilgi almak ve projeleri yerinde görmek için ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye'de KÖİ modeliyle hayata geçen projeler devreye alındıkça ilgi de artıyor. Havalimanı, otoyollar, köprüler, tüneller, limanlar ve hastaneler yapıldı. Kompleks ihale süreç ve hazırlık aşamaları içeren KÖİ proje sürecinde Türkiye, önemli bir bilgi birikimi elde etti. Kanunlardan sözleşmelere, finansal modellerden işletme etkinliğine kadar çok fazla tecrübe kısa sürede oluştu. Bu tecrübelerimizden faydalanmak isteyen çok sayıda ülke var. Bu kapsamda, hem deneyimlerin paylaşımı hem de KÖİ projesi üstlenen Türk şirketlerinin söz konusu ülkelerde daha fazla altyapı yatırımı üstlenmesi amacıyla Kırgızistan Yatırım Bakanlığı bünyesindeki KÖİ birimi ile iş birliği anlaşması imzaladık."

Aydın, iş birliği kapsamında Türkiye'nin deneyimlerinin paylaşılmasının yanı sıra bu ülkeden daha fazla proje alınabileceğini de bildirdi.