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Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

30.12.2021 04:59
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan kamu personeli alım ilanlarıyla çeşitli branşlarda toplam 564 kişinin istihdam edileceği duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kamu personeli alım ilanlarıyla çeşitli branşlarda toplam 564 kişinin istihdam edileceği duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 avukat ile merkez teşkilatında görev yapacak 33 maliye ve muhasebe büro personeli, 5 adalet büro personeli ile 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve 13 destek personeli alacak.

Adaylar başvurularını 10-21 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

250 defterdarlık uzman yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarına da sözlü sınav ile 250 atama yapılacak.

Başvurular 31 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi aracılığıyla alınacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı 10 uzman yardımcısı istihdam edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre, çeşitli mühendis kadroları ile uluslararası ilişkiler, iktisat/işletme ve hukuk bölümü mezunları arasından savunma sanayii uzman yardımcısı kadrosuna 10 personel alacak.

Başvurular 8- 22 Mart tarihleri arasında Savunma Sanayii Başkanlığının "www.ssb.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Göç İdaresi Başkanlığı 35 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre, taşra teşkilatında boş bulunan il göç uzman yardımcısı kadrolarına 35 personel alımı yapacak.

Giriş sınavına 31 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurulacak.

DSİ çeşitli branşlarda 70 mühendis alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, uygulamalı sınav sonucuna göre, inşaat mühendisi (11), elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi (3), makina mühendisi (13), meteoroloji mühendisi (7), harita mühendisi veya jeodezi ve fotogrametri mühendisi veya geomatik mühendisi (21), jeofizik mühendisi (4), ziraat mühendisi (4), jeoloji mühendisi veya hidrojeoloji mühendisi (4), bilgisayar mühendisi veya bilgisayar ve yazılım mühendisi (1), maden mühendisi (1) ve orman mühendisi (1) olmak üzere toplam 70 mühendis istihdam edecek.

Başvurular 17-28 Ocak tarihleri arasında elektronik ortamda "http://personelalimi.dsi.gov.tr" adresinde yer alan sınav başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.

Uygulamalı sınava çağrılacak adayların isimleri, sınav yeri, tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 7 Şubat'ta "www.dsi.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine 58 sözleşmeli personel alımı yapılacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin İstanbul Hamidiye Külliyesi ve Ankara Gülhane Külliyesi'ndeki birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 33 koruma ve güvenlik görevlisi ile 25 temizlik personeli alınacak.

Başvuru yapmak isteyen adayların "http://www.sbu.edu.tr" adresinde yer alan başvuru talep formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını istenilen belgelerle birlikte 15 gün içinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekecek.

İstanbul'u tercih etmek isteyen adayların Hamidiye Külliyesi'ne, Ankara'yı tercih etmek isteyen adayların ise Gülhane Külliyesi'ne şahsen başvurmaları gerekecek.

Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası ile başvuru yapabilecek. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacak.

Danıştay 5 hizmetli kadrosuna atama yapacak

Danıştay Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre 5 hizmetli kadrosuna atama yapacak.

Başvurular 10-20 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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İstihdam, Gazete, Ocak, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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