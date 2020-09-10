Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündem konusu "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel... - Son Dakika

Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündem konusu "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel...
Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündem konusu "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" olarak belirlendi.
Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündem konusu "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" olarak belirlendi.
Kamu, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:35 - Kaynak: AA
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