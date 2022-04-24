KAMU PERSONELİ OLMAK İSTEYEN 95 BİN ENGELLİ SINAVA GİRDİ - Son Dakika
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KAMU PERSONELİ OLMAK İSTEYEN 95 BİN ENGELLİ SINAVA GİRDİ

24.04.2022 11:39
KAMU PERSONELİ OLMAK İSTEYEN 95 BİN ENGELLİ SINAVA GİRDİ

ENGELLİ Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 81 ilde 94 sınav merkezinde yapıldı.

ENGELLİ Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 81 ilde 94 sınav merkezinde yapıldı. Bu yılki sınava 95 bin 17 aday başvurdu. İstanbul'da sınava giren adaylara aileleri eşlik etti. Diğer sınavların aksine bu sınava geç kalan aday olmadı.

Türkiye'de 81 il merkezinde saat 10.15'te tek oturum halinde başlayan sınavda toplam 60 soru yer aldı. Sınava ortaöğretim grubunda 58 bin 849, lisans grubunda 18 bin 319, ön lisans grubunda 17 bin 849 aday başvurdu. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanırken, yanıtlama süresi, engel durumuna göre 20, 30 ve 40 dakika uzatıldı. Sınav sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

AİLELERİ EŞLİK ETTİ

EKPSS adayları çoğunlukla yakınlarıyla birlikte sınav merkezlerine geldi. Beylikdüzü'ndeki Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu'na gelen adaylar üzerindeki saat, telefon, takı, anahtarlık veya ziynet eşyalarını emanete veya yakınlarına bırakmaları istendi. Diğer sınavların aksine bu sınava geç gelen aday olmadı. Sınava su ile girmek isteyenlerden şişelerin üzerindeki etiketi çıkarmaları istendi. Adayların sınava başlayacağına yakın sürede veliler bahçeden çıkarılırken, bazı aday yakınları sürekli dua etti.

Görüntü dökümü: ------------------Sınava gelen adaylarSınava gelen adayların belge kontrolleri yapılırkenVelilerden görüntülerGenel ve detay görüntüler


KAMU PERSONELİ OLMAK İSTEYEN 95 BİN ENGELLİ SINAVA GİRDİ
KAMU PERSONELİ OLMAK İSTEYEN 95 BİN ENGELLİ SINAVA GİRDİ
KAMU PERSONELİ OLMAK İSTEYEN 95 BİN ENGELLİ SINAVA GİRDİ
KAMU PERSONELİ OLMAK İSTEYEN 95 BİN ENGELLİ SINAVA GİRDİ
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İstanbul, Engelli, EKPSS, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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