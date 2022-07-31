İzmir'de KPSS heyecanı

KAMU Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' aşaması başladı. İzmir'de sınava girenler aylardır süren çalışmalarının karşılığını almak için sınav salonlarındaki yerlerini aldı, kapı önlerinde yakınları onlar için dua etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS'nin 'Genel Yetenek ve Genel Kültür'den oluşan sabah oturumu saat 10.15'te başladı. İzmir'de maskelerini takarak sınav merkezlerine giren katılımcılar, aylardır süren çalışmalarının karşılığını almak için salonlarda yerini aldı. Sabah erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tutan adaylar, sevdikleriyle kucaklaştı, kimlik ve sınava giriş belgeleri ile merkezlere alındı. Kapı önlerinde bekleyenler de sevdiklerini dualarla sınav merkezlerine uğurladı.

'GEÇ KALANLARIN SINAVA ALINMAMASI DOĞRU BİR UYGULAMA'Sınava girecek adaylardan Mahmut Doğa, "Bu sınava kendimi deneme amaçlı giriyorum. Buradan alacağım puanla devlet memuru olmak veya kamu kurumunda istihdam edilmek istiyorum. İnternet kaynakları ve test kitaplarıyla sınava hazırlandım. Bugün erken gelmeye özen gösterdim. Geç kalanların sınava alınmaması bence iyi bir şey. Sınavı önemsemeyenlerin, rahat tavırlar sergileyenlerin elenmesi gerekiyor. Eminim ki bir yarım saat daha verilse yine geç kalan yığınlarla karşılaşacağız" dedi.'GEÇ KALMAMAK İÇİN ÖNLEM ALDIK'Sınava giren arkadaşını bekleyen vatandaşlardan Büşra Bilgili ise "Arkadaşım az önce sınav merkezine girdi. Aşırı heyecanlıydı. Önümüzdeki sene de ben aynı sınava gireceğim. Umarım herkes için hayırlı bir sınav olur. Çok uzak bir yerden geldik ve geç kalmamak için önlem aldık. Bazen aksilikler insanları son anda buluyor. Kimsenin üzülmesini istemeyiz inşallah tedbirlerini almışlardır" ifadelerini kullandı.Sınava giren kızını bekleyen vatandaşlardan Doğan Hatıl da "Bütün öğrencilerimiz gibi yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. İyi bir yere atanmak önemli. Geleceklerini kurtarmak için mücadele ediyorlar. İyi bir süreç geçirdik bugün sonucu göreceğiz" diye konuştu.