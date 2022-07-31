KPSS'nin ilk oturumu başladı - Son Dakika
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KPSS'nin ilk oturumu başladı

31.07.2022 11:46
KPSS'nin ilk oturumu başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS)'nin ilk oturumu başladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS)'nin ilk oturumu başladı. Sınav merkezlerine girişler saat 10.00'da kapatılırken, bazı adaylar yine son dakikada yetişemedi.

KPSS sınavının ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar genel yetenek ve genel kültür konularından oluşan 120 soruyu, 130 dakika içinde çözecek. Sınavın eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'de başlayacak. Adaylar 14.30'a kadar içeri alınacak. Sınav merkezleri önünde sınav yoğunluğu dikkat çekerken, her sınavda olduğu gibi yine bazı adayların giriş saatine yetişemediği gözlendi.

BAZI ADAYLAR YİNE DIŞARDA KALDI

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda kapının kapanmasına saniyeler kala 3 aday koşarak içeri girerken, 2 kişi dışarda kaldı. Sabancı 50'nci Yıl İnsa Lisesi'nde ise bir aday geç kaldığı için sınava giremedi. Sınav yapılan okullara yakın ve İETT otobüslerinin güzergahında hatalı park eden otomobil, toplu taşıma araçlarının dönüşünü engelleyince trafik bir süre kilitlendi. Aramalara rağmen ulaşılamayan araç sahibi, sokaktaki diğer araçların kaldırılmasından sonra otomobilin yanına geldi. Gümüşsuyu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği'nde sınava giren iki aday son saniyelerde yetişirken, bir aday ise kapı kapandıktan sonra geldiği için içeri alınmadı. Görevliye 'Hiç mi şansım yok' diye soran aday, olumsuz cevap alınca geri dönmek zorunda kaldı.

9 YAŞINDAKİ MİNE SINAVA GİREN KUZENİ İÇİN KURAN OKUDU İstanbul Üniversitesi'nde sınava giren adaylar arasındaki kuzenine destek için Kuran okuyarak bekleyen 9 yaşındaki Mine Ece Ertemiz, "İnşallah kazanır. Çok çabaladı ve kazanacağını düşünüyorum. Çok stres yapıyor ama ben yine de kazanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Beden eğitimi öğretmenliği için sınava giren Ali Torgut, "Zorlu bir sınava gireceğiz. Sabah erkenden uyanıp akşama kadar çalıştım. Sıkı bir çalışma gerektiren bir sınav" dedi. Yoğun bir tempodan geçtiğini söyleyen Doğan Tekin, "İnşallah herkes için hayırlı bir sınav olur. Ben Arapça öğretmenliği mezunuyum. Bu sene daha çok kendimi denemek için giriyorum. Heyecan yok. Yoğun bir süreçten geçtik, biraz zorlayıcı oldu" şeklinde konuştu Kendisini denemek için sınava geldiğini belirten Mine Çankaya ise "Özel sektörde çalışıyorum zaten. Ben çalışmadım o yüzden hiç heyecan yok. Kardeşim girecek sınava umarım onun için hakkında hayırlısı olur" dedi.

Görüntü dökümü------------------------(Avcılar)-Koşan adaylar-Sınava giremeyen adaylardan biri kapıyı yumruklarken-Dönemeyen İETT otobüsü ve yolu açma çabası

(Gümüşsuyu)-Üst araması-Sınav görevlilerinin takılar konusunda adayları uyarması-Son saniyelerde yetişen adaylar-Geç kalan aday

(İstanbul Üniversitesi) -Sınav alanından görüntüler-Sınava gireceklerin bekleyişi-Adayların görevliler tarafında aranması-Röportajlar-Dua okuyanlar-Kapının kapanması

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Tragger, Avcılar, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS'nin ilk oturumu başladı - Son Dakika

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