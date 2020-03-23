Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek - Son Dakika
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Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mu¨cadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yo¨nelik faaliyetleri zafiyete ugˆratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak s¸ekilde, ihtiyacı kars¸ılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması s¸artıyla çalıs¸tırılma bic¸imine bakılmaksızın kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara, uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek.

Buna dair usul ve esaslar, Cumhurbas¸kanlıgˆı bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici, bakanlıklar, bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kurum ve kurulus¸ları ic¸in bakan, tas¸ra tes¸kilatları ile mahalli idareler, bagˆlı kurulus¸ları ile mahalli idare birlikleri ic¸in ilgisine go¨re vali veya belediye bas¸kanı, digˆer kamu kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

Do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar fiilen go¨reve gelmedikleri su¨re zarfında idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemlerinden faydalanan c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanlar bu su¨rede istihdamlarına esas go¨revlerini fiilen yerine getirmis¸ sayılacak.

Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile go¨rev yerinde c¸alıs¸anlar hizmetin yu¨ru¨tu¨lmesi sorumlulugˆu ac¸ısından es¸it olacak. Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile digˆer o¨zlu¨k hakları saklı kalacak.

I·dari izinliler, uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar amirlerinin izni dıs¸ında go¨rev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyac¸ duyulanlar c¸agˆrıldıkları anda go¨revine do¨nmek zorunda olacak.

Daha o¨nce, Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen c¸alıs¸anlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:02 Kaynak: AA

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